暑假求職旺季即將到來，一名網友表示，最近公司陸續面試新人，日前一名求職者讓他印象最深刻，因為面試結束前，他詢問對方還有沒有想要了解的，對方想了一下說「我想問公司有沒有微波爐？」原PO當場愣住，心想「這個問題合理嗎？」貼文引起熱議，一票人直言這很重要，「一定要問，因為有沒有微波爐可以看出公司很多東西。」

一名網友在Threads發文表示，公司最近在面試新人，前幾天有位求職者令他印象非常深刻，原PO還原當天情形，面試結束之前，他詢問對方「妳有沒有什麼問題想要了解的？」對方思考10秒後說「我想問公司有沒有微波爐？」原PO當下愣住，並問網友「這問題合理嗎？還是我太嚴格了？」

貼文曝光引發討論，許多網友直言這個問題很合理，也很重要，「一定要問，有些公司真的沒有」；內行人分析，求職者的問法很高段，「因為有沒有微波爐可以看出公司很多東西，若有提供微波爐，幾乎可以確定有冰箱，有冰箱的公司通常員工福利比較好，有些老闆不一定會替員工買這麼高價且24小時耗電的電器。」

也有網友認為，會問這個問題表示求職者想在這環境久待，而且有相當高的意願入職，「她可能把面試當做進公司的第1天，正在思考便當要帶鐵盒還是玻璃盒，於是問有沒有微波爐。」也有人抱怨，「現在的公司沒有微波爐和冰箱，真的很痛苦。」