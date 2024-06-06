立法院近日處理原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案，每年每公頃補償新台幣3萬元改為6萬元，民進黨團反對，但民進黨原民立委陳瑩、伍麗華違背黨團立場投下贊成票。對此，前立委郭正亮指出，預算相關的法案，民進黨團應該是代表行政院立場，所以國民黨要在總質詢問閣揆卓榮泰「柯建銘是不是代表你的立場」，凸顯柯建銘在自己亂搞。

對於民進黨原民立委跟民進黨團的意見不同的狀況，郭正亮昨（5）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨在總質詢卓榮泰時一定要問「柯建銘是不是代表你的立場」，凸顯出是柯建銘在亂搞。國會改革法案共67修正草案，每一條表決平均表決8次，柯建銘已經輸了500多次，可能因為這樣就亂了套，腦袋已經進入不靈光的狀態。

對於媒體人吳子嘉認為，柯建銘故意跟國民黨吵架，讓國會緊張才有表現空間，郭正亮也透露，還有人講得更白，「卓榮泰擋得住柯建銘嗎？」郭表示卓是協調性很夠的人，很多事情可以私下談，但是柯每次都要在檯面上弄到大家下不了台，像是希望卓快點下台，讓很多人懷疑柯對卓不滿，若如此，民進黨主席賴清德可能會決定明年改選總召，甚至柯會因為讓國會亂套，提前被解除總召一職，民進黨立院黨團想選總召的人很多，到時候柯就變成陽春立委，連開會都不好意思。

郭正亮表示，這個問題最後一定會發作，因為民進黨沒有掌握立法權，還是該以行政權為準，黨團總召要聽總統、閣揆的指示。柯建銘一定知道政院的意思，但還是會搞出議題，讓人感覺民進黨行政、立法脫節，不知道每周一的黨政協調會有沒有開始開會，照理講會議上黨團三長、行政院、總統府都會派人參加、在裡面協調，講定的事情應該就不會再亂。