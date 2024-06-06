南投縣議長何勝豐建議縣府在竹山鎮第1公墓蓋殯儀館。（南投縣議會提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣內只有縣立殯儀館及名間鄉殯儀館，其餘都是私立殯儀館，隨著生活型態改變殯儀館不敷使用，南投縣議長何勝豐日前在議會要求縣府積極在各鄉鎮市尋覓合適地點蓋殯儀館，並建議縣府研議在竹山鎮第1公墓蓋殯儀館，縣府允諾聽取地方意見後積極辦理。

何勝豐表示，過去民眾在家門口或庭院舉行喪禮，隨著都市發展，加上國人葬儀習慣改變，縣內公立殯儀館空間早已不夠用，以竹山鎮來說，若家中有人住生，都要跑到南投市、名間鄉等地辦喪事，相當不便，之前會期就曾提案要求縣府在各鄉鎮找尋合適地點蓋殯儀館，認為已遷葬的原竹山鎮第一公墓土地廣達20多公頃，附近住戶又少，建議興建殯儀館。

何勝豐說，殯儀館跟垃圾焚化爐一樣，都是民眾討厭的嫌惡設施，一定會引發地方反對，但殯儀館是對廣大公眾有益的設施，雖然私立殯儀館不少，不過公立殯儀館有其存在的必要，避免民眾遭殯葬業者坐地起價，若竹山鎮公所不蓋，縣府應該自行規畫，如果地方有意見，他願意出面溝通。

南投縣民政處處長林琦瑜表示，縣內殯儀館確實不敷使用，原有的縣立殯儀館修繕改善工程日前已經完工，現有殯儀館旁的新建殯儀館工程，工程進度也達44.77％，預定明年5月主體設施完工，最快明年底或後年上半年啟用，有關議長建議在已遷葬的原竹山鎮第一公墓土地蓋殯儀館，將聽取地方意見後，積極研議辦理。