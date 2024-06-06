根據財政部統計處最新資料顯示，2023年全台地價稅納稅義務人的年齡結構，65歲以上占比上升至33.2％，若從台北市觀察，占比更達42％以上，顯示全台不動產持有者已有高齡化之趨勢。因此，玉山於會中提出民眾可透過委託人與受託銀行簽訂自益型的不動產保全信託，將不動產產權移轉至受託銀行保管以確保產權安全無虞；若有傳承需求，可透過事前贈與搭配不動產保全信託，如贈與對象為未成年人，則可在完成贈與後協助未成年人規劃信託，由自己或其信賴對象（如配偶、兄弟姊妹等）擔任信託監察人，來確保信託契約依需求規劃執行。

兆基管理顧問公司則是針對「租賃住宅市場發展及管理條例」最新五大面向之變革進行說明，並分享政府的社會住宅興辦計畫，透過政策推廣及稅務優惠等方式，穩定住宅市場及提供民眾更加安定的居住空間。此外，講座現場更有玉山高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師與來賓互動，即時提供有關信託、不動產及稅務等多面向諮詢。

未來，玉山將持續結合相關異業打造完整信託生態圈，並在既有基礎下壯大專家團隊，包含會計師、律師、CFP國際認證高級理財規劃顧問等專家，共同提供涵蓋投資理財、稅務、法律及不動產等跨領域諮詢服務，陪伴顧客打造富足人生。