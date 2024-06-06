鑑於新竹市東區「豐邑晴空匯」大樓火災造成兩名消防人員殉職，引發社會關注。新北市政府消防局李清安局長主持113年6月份的局務會報時，指示災害搶救科進行消防救災安全的專案報告。局報召集了內外勤各級主管及8個大隊長，以及所有中隊長、分隊長參與，旨在增強消防人員安全意識與救災安全管制作業機制，以確保面對災害時能有效且安全地進行救援。李清安強調侯市長很重視救災安全，並指示必須全面提高救災安全意識，嚴格遵守救災操作規範，從而確保每一位消防人員都能熟悉並安全的執行各項救災及救援工作。

為加強消防人員的實戰能力，李清安指出，日常訓練至關重要，透過每日落實訓練，可有效提升分隊同仁之間的默契與協作，而每日確實執行個人防護裝備檢查，亦能確保設備功能正常。此外，模擬真實救災情景的全情境測驗，也將可加強隊員們的實戰能力。李清安並強調表示，杜絕殉職事件，保障消防人員生命安全，必須不斷提醒同仁，建立正確態度與安全意識，並持續進行訓練與練習。任何影響訓練時間的事務都應排除，確保同仁有足夠時間進行團體組合練習。

李清安指示必須全面提高救災安全意識，嚴格遵守救災操作規範，從而確保每一位消防人員都能熟悉並安全的執行各項救災及救援工作。(新北消防局提供)

李清安也特別強調嚴格落實安全管制機制的重要性，這包括使用個人裝備時如有損壞應立即更換，每日上班前檢查空氣瓶保證氣量達280 Bar，以及入室時司機落實安全管制，幹部帶隊救災，小組必須同進同出並攜帶水線入室，安全管制員每10-15分鐘利用無線電確認室內同仁的氣量、位置與工作狀況。這些措施是保障每位消防人員安全的關鍵，全體同仁必須共同建立消防救災安全文化，為市民的生命財產安全提供更加有力的保障。