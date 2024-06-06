全球最大加密貨幣比特幣連漲第6天，並一度漲破7.1萬美元大關，反映出全球市場對聯準會今年降息的信心增強。

根據Coinbase報價，比特幣目前回落至70,839.13美元。

加密貨幣分析公司Glassnode出具報告指出，當6月4日比特幣價格來到6.8萬美元附近時，就只剩下0.03%的長期投資人（持有比特幣超過155天者）仍然處於虧損狀態。換句話說，幾乎100%的長期投資人都已經獲利。這些長期投資人大多在2021年牛市期間進場，比特幣價格在該年11月升至6.9萬美元，創下歷史高點。

反之，今年3月才進場的短期投資人承擔了大部分未實現虧損。

比特幣在今年3月中旬升至73,798美元，再創歷史新高。

10x Research研究部門主管Marcus Thielen表示，如果美國下周發布的消費者物價指數（CPI）年漲幅為3.3%或更低，便可望激勵比特幣挑戰歷史新高。他表示，5月15日公布的美國4月CPI年漲幅下滑0.1%，比特幣在接下來5天內飆升7%，來到71,432美元。

Fundstrat Global Advisors數位資產策略部門副總裁Tom Couture表示，市場對於聯準會今年降息的預期回升，在債息回落下，加密貨幣資產做出了正面反應。

Galaxy Digital創辦人兼執行長Michael Novogratz此前表示，美國政壇對數位資產變得較為友善，可能帶動比特幣到今年底創下前所未見的10萬美元記錄、甚至可能漲得更高。