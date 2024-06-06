展望記憶體後市，威剛董事長陳立白強調，今年COMPUTEX已見各項AI解決方案、AI應用傾巢而出，所有AI PC、資料中心、邊緣及終端應用所搭載的記憶體容量都呈倍數增長，勢必將為今年全球DRAM與NAND Flash的出貨位元挹注成長動能。同時，由於HBM需求熱絡，DRAM產業不僅沒有供過於求的問題，先前預期今、明兩年的多頭走勢也仍維持不變。另一方面，目前觀察上游NAND Flash產能已近完全恢復，但只要供應商維持理性供給，加上AI伺服器與傳統伺服器對SSD需求持續升溫，NAND Flash產業仍可望維持相對平穩發展。

威剛5月第一大產品線仍為DRAM模組，占整體營收貢獻為57.57%，其次為SSD占營收比重25.39%，記憶卡、隨身碟及其他產品為17.04%。今年前5月DRAM模組營收比重達44.01%，SSD則貢獻26.49%，記憶卡、隨身碟及其他產品29.5%。

今年台北國際電腦展上，威剛更進一步展現AI創新技術及XPG電競品牌力，領先全球同業推出XPG的品牌大使「AI虛擬人Mera」，透過處理龐大運算的AI硬體能力與轉投資數字王國協助AI技術升級，展現可實時互動的創新成果。此外，XPG電競品牌推出全新掌上遊戲機 XPG NIA，採用全新EYEWEAR眼動追蹤技術與人體工學設計，也成為今年台北國際電腦展中電競新產品一大亮點，深受年輕世代的喜愛。