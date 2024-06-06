內政委員會昨（5日）審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野分歧不大，但一大焦點是，立法院長韓國瑜突現身委員會，專心聆聽逐條討論。前立委郭正亮更推測，韓只是希望不要因為政黨競爭忘記人民付託，想要雙頭並進。

郭正亮在中天《大新聞大爆卦》中分析，韓國瑜此舉，代表這個議題已經困擾台灣很久，朝野都關心，因此到委員會現場聆聽，一個院長可用不同形式關心某個特定議題，例如有人走訪黨團、尋求朝野協商，但從未見過院長現身委員會作為聽眾，當然是希望法案有所進展。

郭正亮說道，最近連輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳也已經被當成臉書詐騙對象，這個國家有點荒唐，連資深媒體人陳文茜生病也被作為詐騙對象，完全沒有道德是非，卻抓不到、沒辦法斷根。

也因此，郭正亮認為，韓國瑜用特殊方式表達對法案關心，這是對的，但有些朝野爭議不是他能控制的，包含各委員會行使調查權、行政院長卓榮泰提覆議，這是必然衝突，有一些無法避免，但韓只是希望不要因為政黨競爭而忘記人民付託，院長想要雙頭並進。

郭正亮也肯定韓國瑜上任後亮點非常多，掌握到目前為止都相當平穩，做得不錯，整天都在發想、改革、創意，幫助大家解決問題、凸顯問題，非常稱職。