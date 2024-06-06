前連江縣產發處長劉德全2016年起利用職務之便，向3家得標廠商索取超過百萬元賄款，同時核准補助2個兒子成立的5家人頭公司315萬餘元，甚至只因自己的主觀意思要求業者屠殺83隻梅花鹿，監院上月全票通過彈劾劉，今再糾正連江縣政府，並函請農業部及連江縣政府檢討改進見復。

監委指出，連江縣政府為動物保護之地方主管機關，但未落實機關動物保護法等相關法規之教育宣導及訓練，且授權動保單位主管的權限不當，致使該縣政府產發處相關人員，藉由「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫(勞務）」採購招標案，於該採購案並無宰殺梅花鹿之契約項目，不符合採購案內容之情況下，濫行指示得標廠商屠殺大坵島梅花鹿。

另外，宰殺梅花鹿方式是由廠商在大坵島後山設置陷阱，待梅花鹿遭陷阱困住後，即以繩索套住鹿隻之四肢，再以刀具刺入鹿隻之咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血死亡，顯有違動物保護法第13條規定，核有未當。

另外，劉德全是在任職連江縣建設局長、產發處處長期間收受賄賂、協助詐領補助款及濫行指示屠殺大坵島梅花鹿等，監委呼籲，連江縣政府依政府採購法處理，也批評連江縣政府內部監督防弊機制欠缺，有違國家設置政風機構端正政風、促進廉能政治之本旨，有待積極檢討改進。

監委也認為，農業部是動物保護之中央主管機關，連江縣政府藉由公開招標前農委會林務局（去年8月1日改制為農業部林業及自然保育署）補助案的「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫(勞務）」採購案，進行濫行宰殺梅花鹿，該部對於相關補助案經費之執行情形，允宜加強落實追蹤控管，又對於動物保護之相關作為及法令規定，也應加強推動宣導，落實動物保護中央主管機關之職責，避免類案發生。