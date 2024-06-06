先前聯電在法說會上，對第二季的營運預期是，第二季晶圓出貨量將呈現低個位數百分比成長，市場關注的ASP（平均售價）則是可望維持第一季水準，但毛利率表現在首季降至30.9％的12季新低後，聯電估第二季毛利率水準仍將在30％左右。