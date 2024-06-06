先前聯電在法說會上，對第二季的營運預期是，第二季晶圓出貨量將呈現低個位數百分比成長，市場關注的ASP（平均售價）則是可望維持第一季水準，但毛利率表現在首季降至30.9％的12季新低後，聯電估第二季毛利率水準仍將在30％左右。
聯電5月營收195億元 月減1.17％ 年增3.89％
晶圓代工大廠聯電（2303）公布5月合併營收195.09億，較上月小減1.17％，較去年同期成長3.89％，累計前五個月合併營收為938.82億元，較去年同期成長2.66％。
晶圓代工大廠聯電（2303）公布5月合併營收195.09億，較上月小減1.17％，較去年同期成長3.89％，累計前五個月合併營收為938.82億元，較去年同期成長2.66％。
先前聯電在法說會上，對第二季的營運預期是，第二季晶圓出貨量將呈現低個位數百分比成長，市場關注的ASP（平均售價）則是可望維持第一季水準，但毛利率表現在首季降至30.9％的12季新低後，聯電估第二季毛利率水準仍將在30％左右。
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