官兵實施「濕網教練」，自中明軍艦換乘至LCM機械登陸艇。（記者陳怡璿攝）

火力排官兵於海灘周邊選定要點執行搶佔陣地，發揮火力支援效能。（記者陳怡璿攝）

為驗證登陸作戰效能，海軍陸戰66旅步2營「113年兩棲基地訓練」昨日展開水上換乘暨灘頭突擊作戰演練，官兵藉由換乘網換乘至LCM機械登陸艇，隨後演練舟波登陸搶灘，於指定地點登陸後實施一系列狀況演練，精進官兵臨戰應變效能，厚植兩棲作戰能量。

實施突擊演練 官兵戰志高昂

在水上換乘暨灘頭突擊作戰演練中，官兵首先在海軍151艦隊中明軍艦協訓下，自艦上實施「濕網教練」，將人員、武器及裝備換乘至LCM機械登陸艇，為後續灘頭突擊作戰做好充分準備。

過程中，官兵秉持「三點不動一點動」要領，攀爬繩網下降，並運用繩索捆綁81迫擊砲砲管、座鈑及彈藥箱等，傳遞至登陸艇。換乘完畢後，LCM機械登陸艇立即解纜脫離。緊接著，艦艇迅速駛向登陸地點，伴隨擋板放下，官兵奮勇衝出，實施灘頭突擊作戰演練。

霎時間灘岸周邊殺聲四起，步兵連官兵模擬戰時登陸作戰迅速搶灘，並配合教官臨機下達「遭遇敵無人機偵察」、「發現敵機槍陣地」等狀況，磨練基層幹部指管效能，並驗證官兵臨戰應變能力，迅速肅清敵情威脅，以利後續行政舟波順利登陸，建構浮游堆積站及海灘支援區，完備後勤支援補給。

值得一提的是，火力排於搶灘登陸後也迅速於海灘周邊選定陣地實施搶佔陣地，只見官兵迅速完成81迫擊砲架砲、射向賦予及方向諸元修正等程序，蓄勢待發給予敵軍迎頭痛擊，藉此發揮堅實火力支援效能，確達陸戰隊「灘頭建奇功」目標。