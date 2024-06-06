「2024不童凡響-中天小小主播夏令營」熱烈報名中，中天主播何橞瑢小學時也參加過新聞夏令營：「提早進到新聞場域來學習，一方面是體驗新聞從業人員的日常，另一方面是替自己奠定基礎，拓寬視野真的很重要。」

而當初替她報名夏令營的媽媽，正是她在媒體圈發光發熱的重要推手：「因為我是台韓混血兒，從小講話就有濃濃的韓國腔，發音非常不標準，一直到我現在當上主播，我媽都會洋洋得意地表示『要不是當初費盡心思把妳送進營隊，埋下新聞領域的種子，妳可能不見得會走上這條路』。」因為自身的經歷，何橞瑢認為讓孩子體驗夏令營其實有可能因此改變孩子的一生。

何橞瑢育有一女，她分享自己非常重視孩子的多元發展：「我不希望小孩只是埋頭填鴨學習課堂知識，有更多的生活體驗，他們才能理解什麼是人生該追尋的目標，也才有更多動力跟興趣去自發學習。」今年她也打算替小孩報名夏令營：「我的小孩看著媽媽當主播，每天耳濡目染之下，對鏡頭不怕生，還會自己拿手機拍片，但我不想孩子只在網路上當個被動的資訊接收者，希望能夠學習當內容產製者。」 她也點出現代家長都很擔憂小孩沉迷網路的問題：「但如果能善用網路，網路其實可以幫助我們很多，與其讓孩子在網路世界隨波逐流，不如來中天小小主播夏令營，讓他們知道如何當個聰明的閱聽人，提前建構自己的流量密碼，打造自己的一方網路天地。」

「中天小小主播夏令營」課程為期5天，何橞瑢也是講師之一：「我認為轉戰新媒體的中天其實很適合學子來進一步了解，雖然我們總說電視台是夕陽產業，但我們是在新聞台當中，走在最前面的新媒體新聞台，也更貼近市場跟整體媒體趨勢，所以來這邊學習，絕對收穫滿滿。」這次中天夏令營是要招生暑假後升上國小三年級到國中一年級的孩子，所以課程也是針對這年紀的孩子專門設計：「現在問很多孩子長大想當什麼，不乏說想當網紅、YouTuber，但他們只看到玩樂的一面，卻不知道實際需要的技能是什麼，透過夏令營，可以為孩子打下一個很好的基礎，或許未來不一定會走上這條路，但能有一定的認知，也會對全球新媒體趨勢有些理解。」