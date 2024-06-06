為驗證基地訓練成效，陸軍花東防衛指揮部戰車營昨日實施實彈射擊訓練，模擬實施反擊作戰，官兵運用M60A3戰車對登陸之敵發起攻擊，並配合機步連協同作戰，發揮高度聯合打擊效能；官兵展現「同車一命」精神，戮力齊心完成射擊任務，展現連日訓練成效。

展精準打擊能力 驗證訓練成效

花防部戰車營於陸軍部隊訓練北區聯合測考中心實施基地實彈射擊，以「營帶連戰鬥射擊」方式，依作戰進程執行「舟波射擊」、「灘岸火殲」等階段，並運用M60A3戰車、CM21甲車、81迫擊砲及各式建制武器進行實彈射擊，驗證指管機制與官兵戰技。

射擊過程中，官兵獲令後，機步連首先以81迫擊砲實施火力支援，壓制敵軍，並運用各式步、機槍等建制武器構築綿密火網，對敵實施射擊；隨後，戰車連官兵駕駛M60A3戰車進入射擊位置，進行瞬間停止射擊、行進間射擊等課目，展現高昂戰志。

「射手，破甲榴彈，正前方1000，敵兩棲突擊車，放！」聽聞車長射擊口令後，裝填手迅即裝彈上膛，駕駛手穩定車身，射手則緊盯白晝鏡瞄準前方目標，並按下H型握把發射鈕，戰車砲瞬間發射，精準命中目標，展現勤訓成果。

身為副車長及M60A3戰車射擊師資的戰2連王宇森上士表示，從基地初始的審查測試、再到戰鬥射擊與戰力鑑測，都扮演相當重要的角色，無論是對砲塔、射控系統與射擊程序的了解，或是射擊後的修正，都是影響精度的關鍵因素；此次基地訓練，將發揮自身專業職能，協助連隊完成後續測考，為單位爭取佳績。