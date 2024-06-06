大馬士兵在美陸戰隊教官指導下，嘗試使用「卡爾‧古斯塔夫」無後座力砲。 （取自DVIDS網站）

美國海軍、陸戰隊與馬來西亞軍方共同舉行的「老虎打擊2024」聯演6日落幕，透過在多種環境下的陸海空作戰行動，強化美馬軍事合作與溝通協調能力。

多樣化訓練課目 促進戰技交流

本次「老虎打擊」演習始於5月29日，地點位於馬來半島東海岸的關丹與瓜拉登加努兩州，美方由陸戰隊第15遠征支隊（15th MEU）參演，馬來西亞則派第10傘兵旅參與。

美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」，因右舵軸故障不克前來印太，改由船塢運輸艦「索麥塞特號」（LPD 25）載運陸戰隊15遠征支隊部分官兵前來參演，並與大馬部隊進行聯合兩棲登陸、城鎮戰、叢林戰、野外求生、偵察與多領域覺知（MDA）、工兵、無人機運用等各種訓練課目，提升參演部隊作戰能量。

陸戰隊第15遠征支隊指揮官迪南上校表示，這次演習讓美陸戰隊員與水手，與馬來西亞官兵聯演交流，藉此讓美軍更加熟悉東南亞環境，同時提升兩國聯戰能量，共同應對未來挑戰。