民進黨立院黨團再攻花東三法，綠黨團總召柯建銘表示，他曾經講過弄權一時、淒涼萬古，看到國民黨團總召傅崐萁今天的記者會何其淒涼，以前後面都站一群人，現在人跑光了，看到記者會有無限感概，說韓國瑜叫他提的，他還鬼扯一堆花蓮交通建設，都承認韓國瑜叫你提了，國民黨現在互踢皮球，韓國瑜還蹭打詐四法，院長跑到委員會就是要漂白，藍白立委沒有一個人逃的了。柯建銘還說，傅崐萁提花東三法就是為了要引進陸資。

柯建銘指出，傅崐萁請你不要考驗他的記憶力，到最後都會很糗，大家記得傅崐萁本來要選立法院副院長後來落空，國民黨不挺他，1月30日當選國民黨總召，當選隔一天傅打電話給行政院，要求見行政院副院長鄭文燦，當時的行政院主祕、現任勞動部長何佩珊接獲通知後打給他，後來柯打給傅崐萁問，「有什麼重大事情必須這麼急？大家都很忙，是不是等到2月4日再碰面？」

柯建銘還原，後來2月4日早上11點，在他青島東路辦公室，包含鄭文燦以及傅崐萁3個人坐下來，就是提出三大錢坑法案，鄭文燦當時說，「民進黨對花蓮建設投入很多，將近3000億」，剛剛傅開記者會一直說，這是BOT，不要再說謊，法案還是一樣，高鐵當初就是BOT建立起來，BOT就不用特別條例，還秀出很多圖片，怎麼不看第三款？政府出資呢？這是和黃國昌一起提的，隨時可以表決，黃國昌你要賴嗎？

柯建銘批評，他觀察傅崐萁究竟要做什麼？果然他在3月底在立法院成立RCEP聯誼會，後來再去中國大陸拜訪，就是為了要引進陸資，民意已經起來，大家就趕快跳車，就是國民黨最大的逃亡潮，6月6日是台灣民意的反攻。