基隆市一名受監護處分個案今年5月逃離醫院，警方公布其姓名、照片、患有思覺失調等個資，經媒體大肆報導其具攻擊性、危險性等，導致北部民眾人心惶惶，監委王幼玲、高涌誠認為，此舉加深民眾對於精神障礙者之偏見及汙名，申請自動調查。

監察委員表示，究竟警方處理方式是否違反精神衛生法和身心障礙者權利公約？相關人員有無違法失職應負行政責任之處？衛生福利部及基隆市政府等有無善盡主管機關監督管理之責？相關檢討情形及因應改善措施為何？攸關精神障礙觸法者及身心障礙者人權，有深入調查之必要。

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