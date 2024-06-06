KIMIKO笑言，老公常稱讚她的身材曲線。（池宗玲攝）

高敏敏（左）、KIMIKO今出席活動。（池宗玲攝）

KIMIKO今（6日）與高敏敏營養師出席瑜伽品牌新品上市記者會。45歲的KIMIKO與老公王家玄教授在2020年結婚，常在社群放閃，今提到維持婚姻的方法，KIMIKO說最重要的，就是保持新鮮感，「我會把誇獎掛在嘴邊，找一些話用不同角度切入，像是老公開車時，會說『哇！你今天開車看起來很帥』。」

她甜笑，老公對她也是常把稱讚話語掛在嘴邊，像她今天出門時，老公就拼命誇獎她的身體曲線很美，「出門時，老公有說請留步，說今天臀部很好看，線條讓另外一半稱讚就很開心。」她也提到，老公日前有說她上半身看起來有點份量，意旨她上圍豐滿。

KIMIKO認為，新鮮的互動能讓夫妻彼此有不同話題可以聊，所以2人時不時會角色扮演，例如近期就是用女強人跟員工對話方式聊天。

積極創業的KIMIKO，上月在臉書坦言2次創業都損失不少金錢，「第一次被騙走上千萬，第二次被騙，繳了3千萬學費，至今還是想不明白很多商場上的歪事。」對於此事，她今天低調不願多談，表示提到數字有點敏感，也因為事件還在訴訟中，不方便透露太多細節。但她也不禁嘆氣，坦言努力過程中難免有些卡關，創業過程也都要繳交學費。