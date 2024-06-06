YouTube使用者眾多，大人小孩都愛用，一名網友表示，朋友最近點開YouTube，發現首頁都推薦給他，各種穿著清涼的韓國妹子的影片，讓他很不解，因為他一直以為YouTube是「闔家觀賞」的平台，怎麼會推薦這樣的影片上首頁，引起網友討論，有網友歪樓跪求關鍵字，到底搜索什麼，才會跳出這些影片。

一名網友在PTT上發文詢問，朋友最近點開YouTube，首頁上都是各種穿著清涼的韓國正妹的圖片和影片，讓朋友看了受不了，也很好奇YouTube不是闔家觀賞的平台嗎？怎麼會推薦這樣有點色情的影片到首頁上呢？不知道大家最近有沒有遇到這個問題。

貼文引起網友討論，不少人爆共鳴，「最近打開真的一堆穿透明衣服的」、「我都被推薦露點的，超級奇怪」、「之前還有裸體按摩教學的影片」。另有網友則歪樓跪求原PO分享搜索的關鍵字，要怎麼搜才能找到那些影片。

不過也有網友吐槽說，不要什麼都怪平台，YouTube首頁的推薦影片，應與用戶平常搜索的關鍵字有關，常搜什麼樣的內容，就會被推薦什麼樣的影片，所以檢討平台前，先檢討自己。