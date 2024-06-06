黃姓男子欠前女友10萬元不還錢還想借錢，前女友怒找楊姓男友幫忙出氣，設局綁架黃男，拿電擊棒、球棒痛毆後，還拿鎮暴槍朝黃男屁股射擊，黃男前女友全程錄影。事後警方獲報，循線逮獲主導的黃男，高雄地院依妨害自由等罪判其1年，可上訴。

2020年3月，黃男向前女友開口借錢，但前女友想起他還有10萬元未還，怒向楊男告狀，楊男找來黃姓友人等人協助，由黃男前女友設局，約出黃男。

黃男出面時發現落入圈套，來不及逃跑就被押走，被帶到一處大樓頂樓遭電擊棒、球棒伺候，還被鎮暴槍對著屁股一陣狂射。黃男最後在前女友一旁全程錄影之下，被迫簽下15萬元本票及拍下裸照，家人籌錢前來保人才獲釋。

警方事後獲報循線逮獲楊男等人，並查出楊男的黃姓友人除了凌虐黃男外，還曾對一名還不出錢的酒店妹和其老公擄人施暴，最後逼到2人的友人拿錢贖人才肯放人。得知楊男等人遭警方逮捕後，黃姓友人也烙跑，躲藏2年後落網。

開庭時，謝男的黃姓男友人坦承犯行，但黃男氣憤難平、要求法官從重量刑，法官綜合相關事證，依妨害自由等罪判黃男徒刑1年，另得易科罰金部分判刑8月，可上訴。