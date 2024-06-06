國防部長顧立雄今（6）日首次到立法院外交及國防委員會備詢，對於「第一擊」定義，顧立雄強調「我們沒有第一擊，只有自衛權的行使」，現在對自衛權的行使，在於共軍攻擊我在航機艦設施，或是攻擊我本外離島，以及未經許可任何飛航實體進入我12海浬領空跟領海。

立法院外交及國防委員會今（6）日邀請顧立雄進行業務報告並備質詢，國民立委馬文君質詢時，也問及國防部對「第一擊」的定義，顧立雄強調，「我們沒有第一擊，我們只有自衛權的行使」。

國民黨立委黃仁也詢問，國軍自衛反擊指令的要件為何？顧立雄表示，自衛權的設定在聯合國憲章規定指出，遭受到武裝攻擊或威脅的時候，就享有合比例的自我防衛權力。

顧立雄說明，現在對自衛權的行使是，共軍攻擊我在航機艦設施，或是攻擊我本外離島，以及未經許可任何飛航實體進入我12海浬領空跟領海。

而前國防部長邱國正今年3月時表示，國軍已更改「第一擊」界定，只要共軍航空器或海航的實體逾越界線，就視為第一擊，國軍就有權力對中共進行反制。當時國防部也做進一步說明，依據國際法規定，國家遭受外來武裝攻擊時，均擁有採取武力，進行自我防衛之固有權力，也就是自衛權。如敵軍機、艦侵入我領空及領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離，若仍無法排除，基於國家對領土享有絕對主權，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式反制，以維護國防安全。