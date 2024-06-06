趕在端午節前夕，台電高雄區處今天（6日）上午前往老人福利關懷協會送暖，活動現場更特別安排高雄區處節能服務課上台分享用電安全知識，現場近300位清寒長輩出席，感受端午濃濃氣氛。（台電提供）

端午節前夕，台電高雄區處今（6）日在業務副處長趙淑芬率隊下，前往老人福利關懷協會送暖，近300位清寒長輩齊聚，現場席開30桌，更提供端午節必吃3種「午時菜」—茄子、匏瓜及菜豆，祝福長輩們呷茄會秋趒、呷匏仔富貴、呷菜豆呷到老老老。

趙淑芬說，台電感謝有此次機會與老人福利關懷協會合作，在端午佳節前夕，送給阿公、阿嬤們暖暖的餐點和慰問。更重要的是，透過用電安全知識的分享，以及有趣有獎徵答互動，提醒大家注意家裡電器使用的安全，減少火災發生的危險。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬強調，今天現場發送粽子、香包、艾草皂等物資給在場長輩，老協社區關懷義工列車也將接續出發到高雄、台南、屏東等地區，將端午祝福送給數百位因地處偏鄉或年邁體弱無法前來的長輩們。

蔡鴻鵬指出，目前協會持續進行清寒長輩救助計畫，預計籌募800萬元，也希望有更多愛心民眾踴躍支持。協會非常鼓勵長輩們不要只有常坐家中，應積極參與社會活動，經常吸收生活知識，才能延緩退化，活得更健康快樂。

老人福利關懷協會協會成立滿20周年，服務獨居、拾荒等清寒貧困長者近5萬人次，而剛成立滿3年的協會高雄辦公室，也加緊腳步將各地區不管是社會局、鄰里長通報等提供的清寒長輩列入關懷名單，並針對急難、醫療支持、危險老舊房屋免費修繕、整理居家環境、添購設備等需求進行服務。