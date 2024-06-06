國道1號北向52.8公里機場系統往國道2號東西向匝道今天中午有大貨車事故，該貨車疑似操作不當導致自撞機場系統分隔島，車上太空包散落於匝道導致破裂並滲漏廢土，15時40分排除，詳細肇事原因仍需警方釐清。（翻攝照片）

國道1號北向52.8公里機場系統往國道2號東西向匝道今天中午有大貨車事故，該貨車疑似操作不當導致自撞機場系統分隔島，車上太空包散落於匝道導致破裂並滲漏廢土，15時40分排除，詳細肇事原因仍需警方釐清。

警方表示，6日12時11分左右接獲通報，國道1號北向52.8公里機場系統往國道2號東西向匝道內有大貨車事故，立刻調派巡邏車前往處理，現場無人受傷。

43歲李姓男子駕駛大貨車載運太空包，行經國道1號北向52.8公里機場系統往國道2號東西向匝道，疑似操作不當導致自撞機場系統分隔島，車上太空包散落於匝道導致破裂並滲漏廢土，目前仍在排除中，李姓駕駛經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。