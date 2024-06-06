桃園大圳於1924年通水，現今灌溉面積將近2萬公頃，在農業灌溉及水資源調配中扮演重要角色，農田水利署桃園管理處6日在中壢舉辦桃園大圳通水百周年紀念暨水利節表揚大會。因今年春雨少，農業供水一度面臨吃緊，農田水利署長蔡昇甫說，將在埤塘與大圳使用新科技自動測報，也將與桃園市政府合作開發地下水源，讓農業供灌不缺水更加精準。

農田水利署長蔡昇甫指出，大家都知道今年春雨非常少，1月至3月石門水庫集水區總降雨量，只有往年平均的32％，在艱困的情況之下，感謝農田水利人員開發各項水源，今年初也整備埤塘蓄水，蓄水率都在80％以上，加上錯開整田、插秧期，並實施本田期輪流灌溉，以及抽取符合灌溉水質標準的新街溪、老街溪作為補充水源，一方面精準使用灌溉水源，二方面開發水源挹注，讓今年1期稻作用水過關，也讓民生用水不會受到太大影響。

他說，隨著全球氣候變遷，面臨水災與旱災威脅，台灣面臨多重挑戰，今年特別會在埤塘及大圳安裝新科技自動測報或是相關感測儀器，未來在水源掌握可以更好，開發新水源特別在地下水源較豐富地方，將與桃園市政府合作，適逢桃園大圳通水100年，會為農民朋友提供更好服務。

農水署桃園管理處長何明光表示，改制後服務效率一直提升，與民眾較有關的業務包含申請間作、農舍申請納排等，申請15天內都可以完成，不需要花錢請代書，為民服務的效率與服務會越來越顯著，希望民眾能繼續鼓勵與支持。桃管處也在2021年起，透過科技管理供水，如監測埤塘水位及估算未來降雨量來調節供水，希望透過經驗累積，未來農業供水更能有效節水。