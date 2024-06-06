亞洲製播的BL劇（Boys’ Love「男男戀」），演員清一色高顏值加上甜寵劇情，在全球影視掀起熱潮，在台灣也有不少BL劇讓腐女們看得臉紅心跳。鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》日前訪問吳岳擎、孫沁岳及林子閎3位帥氣演員，大談男男戀的幕後花絮。吳岳擎率先分享，吃「甜點」橋段，相信不少腐女光聽就會露出姨母笑。

吳岳擎說，之前和余晉拍《我的牙想你》中一場在咖啡廳的戲，劇本只寫到自己要吃醋的部分，正式演出時，因為導演沒有喊停，兩個人就繼續演，「他（余晉）就說『那我們先吃甜點吧』，我心想哪來的甜點？然後他突然間就吻上來！我當下真的嚇了一跳，但我馬上回過神，不甘示弱的吻回去」！

吳岳擎直說，那種感情是真實的，透過螢幕也能讓觀眾感動。而林子閎則坦言，在拍BL劇之前，個性被動、不懂得戀愛，「因為接演BL劇之後，我開始變得比較溫柔，也比較懂得去理解他人」。孫沁岳更直說，拍完BL劇之後，更懂得欣賞不同性別的愛的流動。還有更多動人的故事，都在6月8日週六下午4點播出的《誰來演戲之圓桌對談》，請鎖定有線電視86台及MOD 508台。