超微董事長蘇姿丰搭美國灣流G650ER來台。（示意圖/達志影像/shutterstock）

全球科技巨頭黃仁勳、蘇姿丰、季辛格為了參加台北國際電腦展，先後從美國搭乘私人飛機抵達台灣，業者透露，單趟就要燒掉千萬台幣，目前有不少架龐巴迪、灣流等私人商務包機齊聚松山機場，吸引不少飛機迷興奮地前往朝聖，欣賞科技大老闆另類拚場。

東森新聞報導，科技大咖齊聚一堂，AI教父黃仁勳打頭陣，私人飛機龐巴迪7500於5月25日晚間6點多抵台，緊接著超微董事長蘇姿丰搭乘美國灣流G650ER來台，高通執行長艾蒙也是選擇同款的灣流飛機。

英特爾執行長季辛格私人專機龐巴迪環球7500，也與黃仁勳同款，較勁意味濃厚。

報導指出，私人包機業者分析，從美國飛到台灣租包機，單趟約1千萬台幣，對這些大老闆來說，時間就是金錢，下機通關只要10分鐘，跟一般飛機相較，扣除排隊、劃位登機、等待行李的零碎時間，前後至少省下4小時，還可保有高度隱私空間，對經常飛來飛去的大老闆來說，包機已成為常態。