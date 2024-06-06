該家在阿姆斯特丹上市的集團認為，以當地貨幣計算，2023年至2027年的核心利益(EBITDA)年均複合成長率為19%至22%之間，高於2021年以來的14.8%。

公司執行長Kaan Terzioglu在聲明中表示：「過去三年來，我們已將公司轉型為數位運營商，並證明了新興市場實際上對全球投資者而言，是一個激動人心的成長機會」。

Veon是荷蘭的跨國電信公司，業務遍布亞洲、非洲和歐洲。

在歐盟制裁導致部分董事辭職之後，Veon在去年10月退出了俄羅斯市場，該市場曾為Veon帶來大約半數的銷售。

Veon現在專注於在烏克蘭、巴基斯坦和哈薩克等新興市場提供電信服務，最近還簽署了一份合作協定，為服務不足的語言擴大線上人工智慧材料。

Veon補充說，以當地貨幣計算，預計中期銷售將成長16%至19%之間，並希望將歐元和美元等外幣債務的比例降到一半以下。