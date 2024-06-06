自從美聯準會(FED)於2023年停止升息以來，市場對於降息的預期一再被延後。彭博數據顯示，在過去股債市場在最後一次升息至降息前的時期多數呈現上漲趨勢。張錫指出，在過去四次降息循環中，費城半導體指數的表現相對突出，平均漲幅超過20%。因此，投資者應對國泰費城半導體(00830)的表現予以關注，特別是在市場對於半導體產業未來潛力的關注度增加的情況下。

張錫建議投資者將資產配置分為「核心」和「衛星」兩大部分，以應對不同的投資需求。對於年輕投資者，他建議將主要資產投資於大盤成長型ETF，並在「衛星」部分搭配趨勢主題型ETF。而對於接近退休或已退休的投資者，張錫建議在「核心」部分注重穩定收入，但在「衛星」部分不應忽略趨勢型ETF，以提高資產成長率。

國泰投信ETF研究團隊副總經理鄭立誠，分享了下半年的投資展望。他指出，今年以來美國、加拿大、歐洲、台灣和日本等多國股市均創下新高，美國重要指數如納斯達克指數和美國費城半導體指數的報酬率超過11%和23%，這些都對未來台股的長期表現持樂觀態度。

鄭立誠進一步分析指出，自2023年半導體產業觸底以來，開啟了多頭循環，全球半導體營收已達到5,200多億美元。機構預測到2030年，AI將推動全球半導體營收達到1兆美元，而AI領域的巨大發展潛力也在CES和Computex等活動中展現無遺。因此，投資者應密切關注半導體行業的表現，而國泰費城半導體(00830)作為追蹤美國費城半導體指數的唯一ETF，有望在這一趨勢中表現出色。

然而，鄭立誠也提醒投資者，這波AI新時代的主要驅動力仍然是大型企業。在選擇半導體ETF時，投資者應考慮投資大市值公司以獲得更具成長性的回報。此外，選擇打包完整半導體供應鏈的ETF，相對於只投資單一上游或下游產業，會更具吸引力。因此，投資者應該抓住這個持續至少十年以上的商機，並善用定時定額投資，以參與AI時代帶來的財富增長。