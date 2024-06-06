PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，在今日大漲之後，台股短中長天期均線再度呈現多頭排列，且看好6月進入台股股東會旺季，預期公司將釋出正向第三季產業景氣及營運展望，搭配電子、金融、傳產良性輪動，有利於維持台股多頭氣勢；另外，科技產業還有輝達股票分割、蘋果WWDC等題材，將持續替科技股添多頭薪柴。

就科技產業而言，黃新迪認為，目前AI相關主題以AI PC最為市場期待，根據研調機構IDC指出，市場將有三大動能將推動全球PC市場成長，包括教育市場和Widows系統都進入更新週期，另外搭載高通最新晶片的AI PC有助提升整體銷售吸引力，而AI PC不僅有助推升平均售價，對於PC的產值與應用，也能帶來進一步的提升。以PC大廠惠普上季營收為例，整體表現優於預期，PC銷售實現兩年來首次成長，為市場帶來期待已久的反彈信號，此外，AI PC可望占下半年總出貨量的10%，明後年將攀升至50%，對財報的貢獻將更加顯著。