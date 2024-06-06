身兼民進黨主席賴清德總統之前在中執會提到兩岸執政黨應負責任展開良性對話，民進黨是否已經開始著手規劃？民進黨祕書長林右昌表示，民進黨善意立場都沒改變，今天不是民進黨要辦什麼樣的活動就會成，「我們有意願，他們（大陸）也必須要有意願」。

林右昌昨天上任後今首度與媒體茶敘，被問到賴清德之前在中執會提到兩岸執政黨應負責任展開良性對話，為了驗證這句話不是口號，黨中央是否有開始著手，主動初步規劃，或是與中國學者、智庫交流，主動出擊而非被動。

林右昌說，民進黨從以前到賴就職演說，民進黨一直是開放的態度，今天不管是賴清德在總統就職演說，或相關的言論，賴清德談的都是台灣的人民價值跟共識。

他說，今天的問題是，中國共產黨能不能接受台灣人民共同的價值，賴總統身為兩千三百萬人民的總統，代表台灣人民的立場價值，這樣的態度是要求公平、對等，但善意不能是單方面的。

他強調，不預設前提也很正常，這是最基本的態度。對民進黨來說，這都是一以貫之，善意立場都沒改變，堅持台灣人民價值跟共識，展開兩邊執政黨負責任互動。