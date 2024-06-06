國泰投信董事長張錫：Q2台股高點將至，惟長線無虞，Q3回檔勇敢進場，迎接2025年大行情。圖／王淑以

台積電（2330）6日領軍台股，大盤衝高至21,970點，逼近2.2萬點。國泰投信董事長表示，今年來台股由AI話題主導，輝達已經確立是AI霸主，輝達、台積電在此領域無競爭對手，張錫指出，目前台積電、台股高點差不多到了，預計第三季指數將會回跌，並強調指數拉回時是買點，看好第四季指數將再起飛。

對於台股持續創高，張錫認為，短線雖確實有漲多追高的風險，但AI產業的實質利多將成為台股重要的動能。預期台股今年走勢和去年相似，因此若第三季台股有拉回的話，「不用害怕」，可以把握機會迎接第四季的台股高點。

張錫指出，短期台積電有可能因為漲多而回跌，但長線成長力道強勁，2024年台積電獲利將達1兆元，將來的一年獲利將會到突破2兆元，估計到2030年前半導體、AI技術是很明確的。台積電董事長劉德音近日曾表示，買台積電股票是一個智慧選擇。

張錫表示，輝達在機器人大會時，股價曾經突破900多美元，而後跌至700多美元，現在輝達一舉突破1,200美元，台積電股價也是上上下下，鑑於輝達、台積電在AI領域無競爭對手，可以確定半導體產業多頭正式展開，整體AI產業將還有3至5年的榮景，但在個股選股難度較高下，美國費半指數就是很好的標的。

張錫分享，若投資人不擔心股價波動，他認為輝達、台積電可考慮買進，但若擔憂波動過大，則建議採取定期定額方式買進國泰費城半導體ETF（00830）。

至於美國降息，張錫認為最快應該會在今年9月、總統大選之前應可以看到降息，另外，就算是川普當選，在全球通膨2～3％將成為常態下，也不至於影響未來降息的速度和幅度，在AI產業持續成長下，大選結果對美股影響應該也屬於短線，不會影響產業的長線發展。