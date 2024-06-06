路線之一預計造訪六龜區，深入了解台灣原生山茶的歷史同時進行當地山茶茶席體驗。（高雄市政府青年局提供）

高市府青年局今年推動「青年地方探索體驗」規畫5大主題、10條路線，帶領青年深度旅遊體驗在地獨有的創生活力，鼓勵留在高雄深耕，至少提供600個名額。首場6月22日將前進桃源區、海拔1000公尺的文化廚房「馬舒霍爾」，品嚐布農族耆老私藏無菜單料理，體驗手洗愛玉和手沖咖啡。

高市府青年局長張以理指出，去年首次辦理青年地方探索體驗獲得熱烈迴響，今年主題更加多元有趣，將造訪美濃、內門、桃源、六龜、阿蓮，以生活、生態、生產的探索模式開啟體驗之旅，提供逾600個名額，讓青年深度探索學習。

112年青年探索體驗活動深受參與青年青睞。（高雄市政府青年局提供）

張以理強調，此次規畫文化探險、生態巡守、田園守護、討海冒險、港都漫遊5大體驗主題，串連山海城市廊道，強調手作體驗與在地創生發展，從永安新港漁村漁網編織、西拉雅品味文化Tarau美食、甲仙竹筍醃漬工作坊，到走訪阿蓮鴨村瓦房老屋轉型、六龜老街洪稛源商行永續營造，一系列豐富的深度旅遊，期望喚醒青年對土地的認同，激發返鄉深耕風潮。

今年規劃帶領青年造訪桃源區梅山巷-伊藍和阿布斯的農場，品嚐一系列當地特色料理。（高雄市政府青年局提供）

其中，首場前進「馬舒霍爾」，該處坐落於桃源區梅山巷伊藍和阿布斯的農場（Ilan abus tu huma），是目前海拔最高的布農族私廚，由擁有20年外燴經驗的布農族耆老阿布斯親自掌廚，將當地獨特食材結合布農文化，變化出一道道具有部落特色的原住民料理。

曾參與三和瓦窯體驗的青年王卓莉表示，去年偶然參加探索體驗活動，發現主題扣合地方特色，手作體驗也非常有趣，「今年還要和朋友一起報名，深入了解高雄這座城市不同樣貌」。

青年局說明，今年「青年地方探索體驗」系列活動預計辦理10場次，歡迎設籍、就學或就業於高市及非本國籍16歲至35歲青年報名參加，報名網址：https://reurl.cc/qVGvKD。