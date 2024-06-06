基隆市七堵區一處3千餘坪的國有土地，目前做為停車場使用，未來將是基隆捷運七堵站預定地，因為遭國產署追繳停車場使用補償金，市府交通處編列400萬元追加預算，不分黨派議員都認為事有蹊蹺，議會審查會最終決議通過預算，但全案須送政風調查。

位於七堵區崇孝街的停車場，是基隆捷運七堵站的場站聯開預定地，這塊3200餘坪的土地，從2011年前後地方就有人長期停車，到了2017年，市府將該處停車場委外營運並收取權利金。

孰料，這塊土地屬國有財產署所有，2021年，國產署通知基市府要求追繳5年的停車場使用補償金。為此，市府交通處在今年追加預算中編列400萬元支應。

6日上午基隆市議會審議這筆預算時，多位議員認為其中必有蹊蹺，包括民進黨籍市議員張顥瀚、吳驊珈、施偉政、國民黨籍議員鄭愷玲、無黨籍議員呂美玲等人，都認為這筆追償的金額太高，且並未將當初市府的整地費用計入，並認為承接委外經營的廠商也應該支付相關費用，要求市府政風處必須調查清楚。

無黨籍議員張耿輝直指，這塊地當初是明德國中預定地，也曾徵收民地，但後續學校不蓋了，原本徵收的土地非但沒有還給民眾，還拿去當委外停車場。國民黨籍議員藍敏煌則是痛批，2017年以前市府沒有知會國有署無償使用，就是便宜行事。

交通處長王圳宏指出，這塊地原先是學校用地，一部分是國產署的閒置土地，在2011年前後很多汽車、公車都停放這邊，但當時沒有收費，為了整治整個停車環境，市府才於2017年5月將該處委外給業者收權利金。

王圳宏說當時市府疏忽未與國產署去簽訂使用權利金，因此國產署於2021年函知市府，要求基市府應還給國產署2017年到2021年6月這段期間的使用權利金。他強調，市府已於2021年6月與國產署正式簽訂雙方委外契約，國產署分潤65％、市府35％，每年權利金約收取1000萬元，停車位210格。

經過熱烈討論後，審查會主席何淑萍做出決議，通過這筆預算，但要求市府將全案送政風處調查。