女子天團S.H.E成員Selina（任家萱）2022年認戀小7歲男友「小徐」，去年宣布有了愛的結晶，並在9月生下兒子「小腰果」。經歷過結婚、離婚、意外當媽的Selina最近上節目談這段旅程仍覺得不可思議，她更表示以前的她絕對不會接受姐弟戀，是小徐先直球告白，她決定勇敢嘗試一次，如今才能有這麼幸福的家庭，談到此事她也忍不住在節目中落淚。

Selina最近上大陸實境節目《喜歡你我也是》，並擔任觀察這群素人互動點評的嘉賓，看到女星美娜、劉些寧討論起入行前有沒有印象深刻的戀愛經驗，劉些寧直言沒有，美娜則回好可惜：「那妳缺少了好多」，劉些寧接著捶枕頭表示很後悔，一旁的Selina則表示：「沒事」，接著分享自己經驗給大家希望。

Selina在節目中談與小徐的姐弟戀爆哭。（圖／翻攝自任家萱Selina微博）

Selina說自己出道的也很早，幾年前才遇到小徐，幸好對方是很酷、很大膽的人，第一次見面就鎖定Selina，還直球告白說：「姐姐我喜歡妳」，讓其他來賓驚呼這招很棒，Selina繼續表示，其實自己不能接受姐弟戀，唯一一次就是豁出去答應跟小徐交往，她很感謝當時的她做了這決定，為自己勇敢一次。

說著說著Selina突然大噴淚，笑說應該是夜深了竟然說另一半說到大哭，自嘲平時都會跟別人抱怨小徐的壞話，白天幾乎不可能表揚小徐，讓其他來賓說很感動。Selina自己也在微博轉發這段影片，寫下：「年齡不是問題，適合自己的就是最好的」。至於Selina生子後一直被外界關切是否已經跟小徐登記結婚，今年4月她出席活動不肯正面回應，吐舌說：「不告訴你們，你們自己去查，有個資法會保護著我。」並強調沒有辦婚宴的計畫，對於其他人紛紛說恭喜，Selina也沒有否認已經結婚。