達美航空今年6月7日正式開通台北－西雅圖航班，讓台灣旅客享有便捷的直飛航班，並透過達美的樞紐機場航網，當天轉飛到全美40座城市，全方位暢遊美國。達美航空表示，這是首度開航往返台美的直飛航班城市，對台灣市場的潛力相當期待。

目前除長榮航空飛航西雅圖，華航、星宇也分別在7月14日、8月16日開航，3家國籍航空都將飛航西雅圖航線。達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，對自家產品有信心，且不怕競爭，畢竟有競爭才能進一步改善產品。

根據美國旅遊推展協會指出，2023年全台赴美旅遊上看34萬2000人次，成長達150％，已回到疫情前7成水準，強勁力道促使飛美航線不斷擴張。莫傑夫指出，隨著亞太區需求的回升，達美航空推出跨太平洋網絡的第7個直飛航線，同時致力於擴展飛行網絡並打造更具環保效能的機隊。

西雅圖是達美航空重要的樞紐城市，台北出發抵達西雅圖為當地時間下午2時05分，午去午回方便安排多元化旅遊、商務行程，可在當日銜接波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等40多座北美城市。

達美航空自1980年6月1日開始於西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International Airport, SEA）營運，包括從西雅圖分別前往亞特蘭大（ATL）、達拉斯-沃斯堡（DFW）和波特蘭（PDX）的直飛服務。目前，達美航空每天從西雅圖出發的航班超過160個，飛往超過全球50個目的地。

西雅圖更是達美航空跨太平洋業務的關鍵門戶，隨著台北航班新增，達美從西雅圖出發的跨太平洋直飛亞洲航班已增至4個，包括首爾仁川（ICN）、東京羽田（HND）和上海浦東（PVG）。

達美航空台北－西雅圖航班由空中巴士A330-900neo執飛，提供套房式「達美至臻商務艙」（Delta One Suite）、「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）、「達美優悅經濟艙」（Delta Comfort＋）及經濟艙（Main Cabin）。

西雅圖機場內的達美飛凡貴賓室（Delta Sky Club），連續3年蟬聯世界旅遊大獎「北美最佳機場貴賓室」，大片落地窗採用智能材質玻璃，彈性調節室內溫度，面對壯麗雷尼爾山景（Mount Rainier），視野遼闊、倍增療癒，貴賓室內展示來自華盛頓的知名藝術家Paul Vexler藝術雕塑品，以及象徵西雅圖在地文化的派克市場（Pike Place Market）畫作，增添藝術氛圍；由主廚設計季節美饌，可享用美酒以及星巴克咖啡，2024年底將於西雅圖機場A航站開設面積超過590坪的第二貴賓室。