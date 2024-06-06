彭博社的中國大陸房地產開發業者指數，6日大跌3.2%，若從5月中旬的波段高點來計算，跌幅已擴大至20%左右，就技術線型來說，已經正式進入熊市。其中，融創中國暴跌11%，世茂集團也大跌8.3%。

5月17日，北京政府曾宣布要大力度救房地產，也順勢推出多項配合政策。不過，好像只有5月房市銷售量稍微有點起色，外界又開始懷疑中國大陸的救市效用能維持多久。

美國專業投資公司晨星（Morningstar）認為，從最新的銷售數據來看，大陸房地產基本面沒有太大改善，可能要等到今年底再來看，單月銷售量是下滑收斂還是成長，就知道救市政策有沒有用。

另外，國際信評單位惠譽（Fitch Ratings），也下修大陸2024年新屋銷售金額，至少減少15%到20%，因為今年前4個月的需求比想像來得更弱。同時，新屋售價也可能會有降價壓力。

以陷入財務困境，又面臨清算的碧桂園來說，聽證會原本從5月後推到6月11日，現在又延到7月29日。碧桂園於4月曾向部分境外債權人表示，計畫在2024下半年提出債務重整方案。