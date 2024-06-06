昕奇雲端鎖定亞洲新經濟、新創企業，通過自主研發的FinOps雲管理平台ARMIN，提供客戶多雲環境下的資源優化與成本管控。

GMI Cloud是全球少數獲得輝達(Nvidia)認證的雲服務供應商(NCP)，其最新的DGX和HGX H100 GPU系統，成功整合GPU算力資源與軟硬體解決方案。專為企業客戶提供快速部署和擴展人工智慧、機器學習、資料分析等GPU加速型工作負載的一站式服務，不僅有效降低AI算力的獲取成本，並大幅減少運維的複雜度。

本次合作關係中，昕奇雲端將成為GMI Cloud在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售GMI Cloud以Nvidia H100為主的GPU系統，未來，也不排除整合昕奇的多雲管理平台ARMIN與GMI Cloud的GPU算力服務；GMI Cloud則進駐中華電信集團子公司是方電訊的IDC，為亞洲企業主提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶抓住人工智慧算力爆發式增長的重大機遇；隸屬中華電信集團的是方電訊目前為台灣最大中立智能資料中心運營商，擁有三座國際級IDC，並通過ISO 27001、27011、27017、27018等國際認證，提供高標準的AI智能資料中心基礎設施。