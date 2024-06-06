宏達電5月自結合併營業收入為1.91億元，月增加10.4%、年衰退46.94%；累計1至5月累計自結合併營業收入為9.59億元、年減少41.38%。

宏達電今日最新宣布將於6月12日發表新一代的HTC 2024新手機。根據先前釋出的訊息指出，宏達電這款新機將採用高通Snapdragon 7 Gen 3處理器，並有12GB RAM，系統版本為Android 14，但究竟此款新機的規格為何，仍待宏達電發表時釋出的完整訊息。

除智慧型手機有新消息外，宏達電日前宣布攜手韓國電信龍頭SK Telecom旗下全球內容工作室TEAM STUDIO及韓國虛擬網紅產業協會於韓國首爾舉行「2024 AI & XR媒體日」，吸引韓國各界XR創新內容開發者與專家，共同推動XR技術在不同領域中的潛力，更演示利用VIVE XR Elite與VIVE自定位追蹤器，將表演者實體動作投射在3D虛擬分身上進行舞蹈表演，為未來虛擬網紅與KPOP文化相結合的創新應用帶來無限商機。