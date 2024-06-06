台積電落腳嘉義科學園區設封裝廠，因用水不足擬從湖山水庫每日引水4萬噸支援，雲林縣府水利處長許宏博6日表示，湖山水庫之水看是似多出來的地面水，實則不然，雲林縣的農業用水仍匱乏，一期稻作不少農民抽地下水，台積電落腳嘉義，他從報章得知將取用湖山水庫用水，已正式行文水利署呼籲勿以「公共用水」之名作為工業使用。

縣議員李明哲6日質詢水利處長許宏博關於雲林縣可掌握的水資源有多少？縣府擬開闢9個產業園區，工業用水是否足夠？

許宏博答覆，雲林縣用水主要從湖山水庫及集集攔河堰供給民生、公共用水、農業用水，集集攔河堰今年一月至三月每日約提供農業用水218萬噸、公共用水35.9萬噸、離島工業區23萬噸，湖山水庫供應雲林民生用水約26公噸；另外，湖山水戶每日支援彰化5.4萬噸、嘉義6.4萬噸。

許宏博表示，雲林縣的9＋1產業專區完全開發，每日需水量40萬公噸，可能要從集集攔河堰分給雲林縣的水源總量引水，為此縣府也正規畫利用農業的回歸水、民生的再生水。

針對台積電落腳嘉義每日將從湖山水庫引水支援，李明哲認為調撥部分用水給彰化、嘉義合理，但雲林縣也必須也生存權及發展權，畢竟闢建湖山水庫時造成的環境衝擊與用地衝突是在雲林，請縣府應積極主張湖山水庫的水權。

許宏博說，他觀察到湖山水庫支援嘉義的用水量有逐月增加趨勢，但雲林整體水資源是不足的，一期稻作因水源不足，農民被迫多花成本抽地下水，照理說不夠的話，是大家一樣要難過，「現在變成抽雲林縣的血送給其他縣市，雲林縣有點委屈」，雲林縣有特別犧牲，中央應該要特別補償。

他表示，自新聞報導得知台積電落腳嘉義預計每天取用4萬噸水滿足初期在嘉義不足的水資源，這是很有爭議的，水利處已正式發文水利署提醒有這樣的現象，不應變相以民生公共用水的名義，實際上支援工業用水給其他縣市，這是不妥的。

台積電將於嘉義科學園區蓋2座先進封裝廠，占地約20公頃，預計今年動工，2026年量產。