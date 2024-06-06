6月10日端午節（農曆五月初五）將至，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，端午是一年中陽氣最旺、至陽至剛的日子，當天午時更是招好運、去霉運的最佳時刻，他分享開運旺財6撇歩，利用發財水、粽子或立蛋，求功名、招桃花、引貴人都容易心想事成。

楊登嵙指出，「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好。

楊登嵙分享今年「端午節」開運旺財法如下：

▌發財水

端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落或藏風聚氣的地方）。

▌「財帛星」旺財

2024年「財帛星」在北方，在房子九宮格的南方放置「發財水」；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆加「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

▌吃粽子旺文昌

春秋時期就出現粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為「早中」，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。

▌立雞蛋求好運

在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會好運一整年，在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落或藏風聚氣的地方）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店的老闆可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績越來越好。

▌招桃花

端午節正午之時適量噴花香味的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

▌招貴人

端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

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