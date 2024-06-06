為提升到院前緊急救護服務品質，金門縣消防局積極向內政部消防署爭取救護裝備器材補助，今年度再獲補助4台新式自動心肺復甦機，總價值高達新台幣400萬元，這批捐贈器材將進一步提升金門地區的急救能力，將有助於提高到院前心肺功能停止患者的存活率，保障鄉親生命安全。

消防局說明，此次內政部消防署移撥該局的新式自動心肺復甦機，是「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」捐贈給全國各消防機關，連同於去年爭取到1台，本縣共計爭取到5台；自動心肺復甦機是現代醫療技術的重要工具之一，它能在心肺功能停止的情況下，為患者提供及時的心肺復甦，提高急救成功率和患者存活率。該局將這些自動心肺復甦機配置在每個消防分隊，以確保在緊急情況下，能夠快速地為患者提供緊急救護服務。

消防局長呂英華感謝「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」的慷慨捐贈，他強調，這將有助於加強金門的急救能力，保障人民的生命健康安全。消防局也將積極辦理相關訓練工作，強化消防人員和社會大眾的急救意識和技能，提升緊急救護品質。

消防局表示，將妥善保管和使用這些自動心肺復甦機，並定期進行檢測和維護，以確保其在需要時能夠正常運作。這批自動心肺復甦機是執行緊急救護勤務的有效裝備，能為民眾提供更加全面和優質的服務，藉由平日的確實演練，學以致用，確保自動心肺復甦機能夠發揮最大功能，提供給需要的鄉親最有效的援助。