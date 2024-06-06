病毒無孔不入，稍有不慎恐導致健康受影響，尤其諾羅病毒造成的難受症狀，讓民眾避之唯恐不及。確診患者常伴隨噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，因此平時就應養成良好衛生、飲食習慣，才能避免病毒對人體造成的傷害。

日常生活中的不良衛生和飲食習慣，可能對身體健康造成影響。其中，病毒性腸胃炎會導致患者嘔吐或腹瀉，常見種類包含輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒等。當中，諾羅病毒特別值得關注，其病毒能感染各個年齡層，並且在學校、醫院、軍營、收容所和養老院等，人口密集的地方特別容易爆發；也常見於餐廳、郵輪、宿舍等場所。

根據衛福部官網指出，諾羅病毒感染途徑，可分為3種形式。（一）食入被諾羅病毒污染的食物或飲水；（二）接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染；（三）諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，因此與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物，以及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

因此，若不幸感染此病毒，除了趕緊去醫院就診之外，飲食方面更需多加注意，期間也可視身體狀況調整飲食，包含食用白稀飯、白土司、適量水果等，並注意補充水分，必要時補充電解質。醫生也提醒，在康復時間可以食用益生菌、高麗菜等食物，幫助改善腸道健康；建議應避免食用，甜食、油炸、辛辣等刺激腸胃的食物。