台中七期白派豪宅「新朗日匯」命運乖舛！今年2月傳出疑似被中資接管，不料，今（6）日又爆出遭接管前，以現金價打6折出售30餘戶，取得約6億元價金流向成謎！由於不交屋、不解質、不過戶，已有訂購戶向法院聲請支付命令，甚至蘊釀串連要求新朗返還訂金或過戶交屋。

這些訂購戶包括幫「新朗日匯」出售3戶的代銷業者，認為現金價打6折很划算，自己也買1戶。陳姓董座友人用積蓄付2000萬元買豪宅卻無法過戶，鬧出家庭革命。

由於新朗興業當初向安泰銀行聯貸76億元，設質在銀行名下，安泰銀行因此收到30幾封存證信函要求過戶，銀行未收到清償貸款，不可能解質，整件事情因此曝光。

根據今年4月9日的支付令命顯示，早在2022年6月30日，同心合意創業、喜正創業兩家投資公司和新朗興業簽約訂購戶別為「23A」及「23B」的2戶豪宅。

據了解，該兩戶豪宅坪數128坪及130坪，總價各為6346萬元、6362萬元，卻遲遲無法過戶。同心合意創業、喜正創業以新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款635萬元、636萬元為由，向法院聲請核發支付命令，但法定代理人沈靜宜卻於2019年12月15日出境，迄今未入境。

位於台中七期的新朗日匯最早於2014年推出預售案，當時規劃坪數超過160坪，最高開價達80萬元，是大坪數豪宅案。

根據實價登錄今年1月29日的更新資料，目前成交22戶，尚有128戶餘屋。由於新朗日匯傳出中資接管，房仲業者認為，對銷售恐雪上加霜；未料在中資接管之前，又爆出從去年底到今年2月止，突然低價出售30餘戶。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，以現金買房可省去向行庫申貸的程序，加速購屋流程，加上賣方能盡早拿到錢，被認為更有利於議價，因此有些財力豐厚的富豪，不排斥以現金交易作為購屋的付款方式。

然而，一口氣將大筆資金直接交給對方，恐面臨對方拿了錢就跑的詐騙風險，導致房財兩失；且大筆金錢流出，也將降低個人金流的運作彈性；加上現今洗錢防制嚴謹，大額的現金交易，有可能被懷疑具洗錢可能性而遭到調查，徒增不必要的麻煩。