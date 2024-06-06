曹翠英館長與教育部終身教育司許嘉倩專門委員現場進行手語體驗。（國立台灣圖書館提供）

教育部「強化身心障礙者數位化圖書資源利用中程發展計畫」，6日上午在國立台灣圖書館舉辦成果展及發表會，展示推動身心障礙者閱讀服務創新成果，並邀請圖書館、身心障礙團體、大學校院與特教學校、出版業界及基金會等跨界合作夥伴共同參與。

國台圖館長曹翠英表示，本次活動以「跨閱障礙．樂讀永續」為主軸，「人權」是國台圖的核心價值，「閱讀」則是身心障礙者跨越困境的入門。台灣的閱讀力世界排名從十多名到今年第五名，象徵身心障礙更需要透過閱讀追求永續發展。

曹翠英指出，國台圖透過16萬餘冊身心障礙圖書資源及館際合作豐富資源，至全台各地特教學校、圖書館等合作推廣，以及去年與全國13所大學校院校特殊教育學系結盟，充分發揮圖書館藏與用的重要功能，並期透過教育網絡，植入閱讀種子，讓孩子從小開始扎根，企盼透過國台圖感染力和與時俱進執行力，創造共融環境。

教育部終身教育司許嘉倩專門委員表示，落實身心障礙閱讀平權一直是共同努力的方向，感謝國台圖作為教育部指定的身心障礙專責圖書館，針對身心障礙族群著力製作有聲書、電子書及點字書等，亦針對障礙兒童量身製作台灣手語電子繪本、口述影像繪本及Reading Together易讀有聲書等多元化服務，並建置數位平台提供身心障礙者單一窗口查詢服務。

國台圖在本次4年期計畫中，結合「身心障礙者權利公約」（CRPD）及聯合國永續發展17項核心目標（SDGs），以「人權」、「融合」及「無障礙」為核心服務理念，採「由近到遠，重點發展，全館投入，合作分享，同心協力，創造特色」為主要實施策略，積極推動無障礙閱讀服務。

不僅主動與出版社、作者及政府機關等洽詢，以接受贈與、自行採購、委託製作、取得授權轉製及共同出版方式，豐富身心障礙者數位化圖書資源，更首創台灣手語電子繪本、口述繪本、易讀有聲書，為不同障別兒童提供適性閱讀資源，鼓勵親子共讀。

同時整合圖書館、學校與民間團體無障礙格式圖書資源，建置符合網站無障礙規範2.1版AAA等級單一窗口查詢服務平台及APP，提供不同障別操作及閱讀介面，為身心障礙者打造個人專屬行動圖書館，同時與合作館建立聯合書目及館際互借機制，使身心障礙者得以更便利地取得所需資訊。

在提升場域可及性部分，國台圖攜手新北市交通局、養工處、中和區公所等，共同改善從永安市場捷運站至該館中和路400巷之無障礙交通動線，並邀請中華民國身心障礙聯盟全面檢視館舍，提出無障礙環境、設施設備改善建議，延伸設計「圖書館無障礙環境檢核表」及編製使用指引，協助全國公共圖書館共同打造友善無礙閱讀空間。

本次計畫成果展自6月5日至23日於國台圖1樓台灣藝文走廊展出，歡迎身心障礙朋友及一般社會大眾前來參觀，透過館方精心策劃主題展示及互動體驗設計，一起體驗共融閱讀的美好。