王忠銘帶領縣府團隊的局處首長和年輕主管一同來到頒獎典禮現場，並將榮譽獻給馬祖鄉親。（連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘蟬聯五星首長，這是連江縣在多方面成就和表現上的再次肯定。根據調查結果，連江縣在團隊總績效的8大面向平均滿意度，表現出色，更有5個面向全台第一，彰顯縣府團隊的卓越成效和領導能力，今（6）日王忠銘帶領縣府團隊的局處首長和年輕主管一同來到頒獎典禮現場，並將榮譽獻給馬祖鄉親。

王忠銘表示，上任第二年，再度獲得五星縣長，這是對縣府團隊努力的肯定，這份榮譽不僅屬於他個人，更屬於所有支持和共同努力的馬祖鄉親以及縣府團隊。這些成就的取得離不開縣府各部門的協作與辛勤付出，大家一起為地方發展和民眾福祉不懈努力。

王忠銘也感謝馬祖鄉親的支持和信任，未來他將繼續帶領團隊，推動各項建設和政策，提升連江縣的整體競爭力和居民的生活品質，為地方創造更多的發展機會和美好前景。這次活動不僅是對過去工作的總結和肯定，更是對於縣政推動的鼓勵。

連江縣將繼續堅持以民為本的施政理念，提升公共服務質量和效率，為全體縣民創造更加幸福美好的生活環境。王忠銘表示，他將繼續努力完成世代接力、幸福永續的施政願景。