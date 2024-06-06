《紐約時報》周三引述知情人士報導，美國司法部與聯邦貿易委員會（FTC）已經達成協議，將對微軟、OpenAI和輝達（Nvidia）在AI產業佔有的主導地位進行反壟斷調查。
報導指出，根據這項協議，美國司法部將主導輝達是否違反反壟斷法的調查，而FTC則負責審查OpenAI和微軟的作為。
雖然OpenAI母公司是一家非營利組織，但微軟已經向營利的OpenAI投資130億美元，持有約49%股份。
在其他地區，微軟與OpenAI的合作關係也已受到非正式審查。
《紐約時報》引述兩名知情人士報導，監管機構在過去一周達成協議，應該會在近日內敲定。
《華爾街日報》周四報導，一位知情人士透露，美國FTC據悉正在調查微軟與AI新創公司Inflection AI達成的6.5億美元交易。
這些舉措意味著美國政府正在收緊對AI產業的監管審查。
今年1月，FTC要求OpenAI、微軟、Alphabet、亞馬遜和Anthropic 提供資訊，說明它們近期與生成式AI公司和雲端伺服器供應商有關的投資案與結盟關係。
微軟、OpenAI、輝達、美國司法部與FTC尚未回應媒體置評請求。
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