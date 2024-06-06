台北國際電腦展(COMPUTEX)進入第3天，工研院在經濟部科研主題館展示AI人工智慧、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續等 16項產業化成果。今上午登場的是「沉浸現實、AI人工智慧」專場，聚焦O-RAN全覆蓋戶外基站技術、See-Through ADAS等。後者可讓駕駛直接「透視」前車視野，及早掌握突發狀況，爭取更多反應時間，預計搶進全球車安市場。

「See-Through ADAS」的原理，主要透過縫合前後車即時影像，再透過5.9 GHz V2X專用通訊頻段，於兩車之間互傳訊號，將前車ADAS影像回傳給後車，再透過車間影像即時縫合技術，將前後車影像進行縫合，呈現視覺透視效果，最後將透視影像顯示在後車的駕駛螢幕上。

同時，結合AI影像加速技術，可減少50％ GPU運算量與成本，協助業者以降階規格即可提供高階運算功能。工研院表示，未來將同時鎖定商用車隊合作產品開發，進行商用車隊概念驗證，搶進全球車用安全市場。

「O-RAN全覆蓋戶外基站技術」，則是為滿足新興市場5G 升級、偏鄉／專網等全方位通訊所開發，目前已幫助如明泰科技的高功率微基站、光寶科技的毫米波基站、緯穎O-RAN系統平台，打入歐美日國際專網市場，也偕同聯發科技完成透過低軌衛星通道模擬器與5G NTN手機直連（Direct to Cell）技術驗證和視訊應用展示，取得5G NTN終端晶片全球技術領先地位。

工研院院長劉文雄表示，大AI時代來臨，AI技術如何助力企業提升效率、創新產品和服務、實現數位轉型，成為重要的關鍵。