是方、昕奇、GMI Cloud三方於6日宣布戰略合作，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和GPU算力等領域的優質資源，提供人工智慧雲計算解決方案，共同推動亞洲AI雲算力生態系統發展。

展望未來，三方也將會進一步整合各自的優勢，把握人工智慧算力爆發成長所帶來的新契機，串聯亞洲地區AI算力供應鏈上下游資源，提供一站式、高效便捷的GPU雲算力服務，推動亞洲AI生態系統的繁榮發展，共創AI雲算力新格局。

人工智慧技術快速發展，帶動全球高速算力資源需求與日俱增，傳統CPU已無法滿足AI應用對於性能及效率的要求，具備大型GPU雲服務能量已成為AI發展下的重要基礎設施。

昕奇雲端是台灣知名的雲端服務運營商，專注亞洲新經濟、新創企業，通過自主研發的FinOps雲管理平台ARMIN，提供客戶多雲環境下的資源優化與成本管控，成為亞洲新創產業雲端服務的領導者。

GMI Cloud是全球少數獲得Nvidia認證的雲服務供應商(NCP)，憑藉其最新的DGX和HGX H100 GPU系統，成功整合GPU算力資源與軟硬體解決方案。專為企業客戶提供快速部署和擴展人工智慧、機器學習、資料分析等GPU加速型工作負載的一站式服務，不僅有效降低AI算力的獲取成本，並大幅減少運維的複雜度，進一步鞏固在全球AI算力市場的領先地位。

是方電訊是國內最大國際級中立資料中心運營商，隸屬中華電信集團的是方電訊目前為台灣最大中立智能資料中心運營商，擁有三座國際級IDC，並通過ISO 27001、27011、27017、27018等國際認證，可提供高標準的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。

昕奇雲端成為GMI Cloud在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售GMI Cloud以Nvidia H100為主的GPU系統，為客戶提供高速、穩定的高算力服務，未來，也不排除整合昕奇的多雲管理平台ARMIN與 GMI Cloud的GPU算力服務。

GMI Cloud則進駐中華電信集團子公司是方電訊的IDC，為亞洲企業主提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶抓住人工智慧算力爆發式增長的重大機遇。

此次三方策略聯盟，預估為企業客戶帶來顯著效益包括第一，提供多元、靈活、穩定的AI雲計算解決方案，客戶可以根據自己的需求選擇合適的AI算力資源，並獲得穩定可靠的服務；第二，降低AI算力獲取的成本和運維複雜度，未來客戶可以通過雲端的彈性服務模式，按需使用AI算力，大幅降低前期投資和維護的不必要浪費；第三，加速AI在亞洲地區的創新發展，共同為AI創新提供良好的環境和基礎。

是方電訊總經理劉耀元表示，是方即將啟用的全新AI智能資料中心每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來三年台灣少數具有上述高規格的IDC。站在全球AI浪潮的風口上，是方將全力提供穩定可靠的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。

昕奇雲端創辦人兼董事長許承強表示，AI算力正成為支撐人工智慧發展的關鍵資源，OpenAI執行長Sam Altman甚至將其比作「未來的貨幣」。通過本次合作，我們將整合各自的優勢，為亞洲新經濟企業提供所需的算力資源，加速AI在亞洲地區的創新發展步伐。

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延表示，與昕奇、是方的合作，將進一步擴張 GMI Cloud在亞洲地區的業務版圖。憑藉穩定的資料中心基礎設施，以及昕奇在雲端服務與管理方面的專業能力， GMI Cloud將為亞洲企業提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶創造更大的市場商機。