新北市政府投入17億餘元預算，興建林口南勢國中，第一階段工程預計2025年完工，但國民黨新北市議員陳明義今（6）日於總質詢時質疑，該工程預算從發包到決標增加3億4千萬餘元，結果量體卻減少千餘坪，甚至校長還放寬耐震係數，要求市府說明；教育局回應，因疫情期間缺工缺料，導致整體經費上升，容積減少則是調整非急迫必要設備。

陳明義質疑，南勢國中興建工程經費於2021年11月核定為12億5983萬，隔年扣除部分費用後，以11億7095萬發包，到去年4月以15億1350萬決標，當中增加3億4255萬，但是量體卻從原先核定的8950坪變成7797坪，減少了1153坪，而且3公頃多的土地只規畫36班。

此外，教育部規定國中小校舍i值（耐震係數）須達1.5，但校長擔任學校招標的評選委員，竟然主動將耐震係數從1.5降到1.25，並說只要體育館1.5就好，教室1.25，還放寬不需取得智慧建築標章，只要綠建築標章合格為原則。

陳明義批評，招標過程追加預算，新工處不知道是誰決定的，問教育局也不知道，只有一種能就是有人「假傳聖旨」，因為當時市長侯友宜在選舉，也沒有強調一定要在2025年招生，侯則回應，明年招生是剛開始規畫的目標。

陳明義說，問PCM團隊，所有人都說沒辦法在2025年招生，但目前分階段完工，明年只招收7年級，等於是讓學生住工地，要蓋學校為什麼不一次蓋好，而且教育局委託新工處代辦，最後新工處又找了PCM，讓人質疑工務局沒有專業人士；侯友宜緩頰說，有時候工程必須分期完成，讓學生可以優先使用。

工務局長祝惠美回應，PCM專案管理除了是規畫的團隊，後續也會轉為施工監造，因要以統包工程方式進行，也需要PCM協助將需求轉化為採購契約，完全符合採購法相關規定。

教育局則說明，預算增加是受疫情期間多次流標，又逢缺工缺料影響，而量體減少則是重新檢視需求，減少開挖地下室面積及調整非急迫必要之設備，學生學習空間並無減少，亦符合學校設施設備基準。

耐震能力部分，教育局解釋，學校校舍屬於建築物類別D類，耐震I值為1.25，學校體育館肩負災時收容需求，故I值為1.5。南勢國中的耐震規畫絕對符合最新最嚴格之耐震規範，亦無降低防震標準問題。