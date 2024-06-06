嘉義市焚化爐將建新拆舊，完工後焚化量增2.5倍，引發鄰近嘉義縣鄉鎮、民代對汙染的擔心，6日嘉義縣議員陳柏麟在議會上批嘉義市政府「老大心態」，未與縣府、縣府討論如何處理焚化爐鄰近鄉鎮的回饋，特別擬抗議聲明書，限市府在年底前做出回應，嘉義縣長翁章梁響應、率先簽名，呼籲市府與嘉縣民意代表互相溝通，嘉義市環保局回應會謹慎面對，重申「縣市合作，互利共榮」是不變的信念。

嘉義市政府在湖子內區段徵收用地規畫「綠能永續循環園區」，將建設包括廢棄物循環處理整體園區暨焚化廠延役操作及建新拆舊、底渣再利用與飛灰穩定化物暫置場、灰渣掩埋場、廚餘再利用廠、資源回收細分類場等環保硬體設施，但2年多來，因市府要建新型式焚化廠，引來嘉縣鄰近鄉鎮、民代不滿、抗議。

嘉義縣議員陳柏麟特別擬一分抗議聲明書，限期市府今年年底前做出回應，否則將率員到市府抗議。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

今陳柏麟在議會上，指嘉市環保局已經和廠商簽約了，卻遲遲不跟鄰近鄉鎮談回饋、沒給嘉義縣一個交待，是老大心態！認為市府應跟縣府、議會討論如何處理鄰近鄉鎮的回饋，所以他特別擬一分抗議聲明書，限期市府今年年底前做出回應，否則將率員到市府抗議。

嘉義縣議員陳柏麟拿著聲明書請嘉義縣長翁章梁第一個簽名，表示會請議長張明達、其他議員連署，展現府、會一致的立場。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員陳柏麟拿著聲明書請嘉義縣長翁章梁第一個簽名。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

陳柏麟拿著聲明書請翁章梁第一個簽名，表示會請議長張明達、其他議員連署，展現府、會一致的立場，而翁章梁除了簽名，也說環保局有跟市府反映和溝通過，期望雙方在有餘力情況下，進行公開溝通。

市府回應，嘉義市推動綠能永續循環中心是採建新拆舊辦理。以永續發展為核心理念，兼顧環境保護、社會進步與經濟成長，為後代子孫留下一個清淨的環境，強調綠能永續循環中心導入「減灰減渣」、「廢氣減排」、「高效發電」等新技術，致力降低各項排放濃度管理限值，中心完成後，粒狀物、氮氧化物及戴奧辛排放濃度將為全台最低。

市府重申，「縣市合作，互利共榮」是不變的信念，嘉義市是唯一參加中台灣、南台灣兩大區域聯盟的縣市，相信縣市可以共榮共好，一起為嘉義地區美好的明天共同努力。