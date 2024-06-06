卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡（Matzka）、禾浩辰5位明星村長，最新一集《我的明星村長》前往阿里山新美村熱情的原住⺠部落，並邀請王傳一擔任「村幹事」重任，未料他卻意外割傷手，血流不止，從援兵變成傷兵。

明星村長們一到擁有許多歷史淵源及人文資產的阿里山新美村，就看到村⺠們掛起「歡迎明星村長蒞臨」大紅布條迎接他們，感受到當地居⺠的熱情，卜學亮直言：「在原住⺠的部落是很容易得到很多歡樂，因為他們知足的天性，會讓我們也感染他們的樂天。」

禾浩辰一直被小石頭攻擊。（圖／好看娛樂提供）

來自台東縣金峰鄉排灣族的瑪斯卡，對村⺠們說：「你們這邊鄒族都長得很好看。」結果意外得到村⺠回應：「你還是比較帥」，讓他開心到笑容止不住。但村民們歡笑的背後，卻藏著煩惱，新美村村長難過表示，現正值當地採收竹筍的季節，筍價暴跌20元，讓大家收入短少許多。

村民們特別準備紅布條歡迎大家。（圖／好看娛樂提供）

擔任村幹事的王傳一，跟著明星村長們一起採收竹筍，大夥聽到村長開出一個人一天要採收50公斤的筍子的KPI，都忍不住驚呼工作量實在太大。努力幫忙的王傳一更在過程中，因為太過鋒利的採筍刀不小心發生濺血意外。

禾浩辰（左起）、村幹事王傳一、郭泓志、瑪斯卡、姚元浩、卜學亮。（圖／好看娛樂提供）

瑪斯卡（左2）被誇獎帥，相當高興，左為姚元浩。（圖／好看娛樂提供）

此外，明星村長們還幫忙籌備校慶運動會，一起清理校園內的雜草，看到他們用心的除草，村⺠們搞笑的說：「草拔得太乾淨學生會滑倒」。蹲著除草的禾浩辰則一直被除草機捲起的小碎石擊中屁股，痛到哀嚎且直呼太可怕，隨即逃離現場，製造許多笑料。